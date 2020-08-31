Vestel, yalnızca beyaz eşya değil artık teknoloji şirketi

31 Ağustos 2020

Türkiye’nin öncü ve girişimci yönü kuvvetli gruplarından Zorlu Holding’in satın alma yolu ile bünyesine dahil ettiği Vestel, günümüzde artık o eski Vestel değil. Nitelik ve nicelik olarak üstüne kat be kat koydu, alanında dünya çapında şirket oldu.

Zorlu Holding, 26 yıl önce Vestel Elektronik olarak satın aldığı şirkete dev yatırımlar yaptı. Deyim yerinde ise Vestel’den kazandığını, Vestel’e yatırdı. Vestel’in üretim üssü Manisa’daki Vestel City, bugün 1.2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, Avrupa’nın tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri kompleksi olarak tanımlanıyor. Bünyesinde 16 bin kişi çalışıyor. Bu arada Vestel City’nin National Geographic Mega Fabrikalar Belgeseli’ne konu olan ilk Türk fabrikası olduğunu belirtelim.

Önce Türkiye’de büyüyen ve pazarı domine eden Vestel, ardından yönünü dünyaya çevirdi. Bugün artık bir grup olarak tarif ediliyor, 18’i yurt dışında olmak üzere toplam 28 şirketten oluşuyor. 156 ülkeye ihracat gerçekleştiren Vestel Şirketler Grubu, alanının ihracat şampiyonu ünvanına sahip.

Bugün Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarında 4 bin metrekareye yakın fuar alanında bine yakın ürününü sergileyen ve bu yönü ile etkinliğin en büyük grubu ünvanını alan Vestel Şirketler Topluluğu’nun 8 Ar-Ge merkezinde bin 600 kişi istihdam ediliyor. Vestel Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Avrupa Patent Ofisi’ne en çok başvuru yapan ilk 100 şirket sıralamasında yer alan tek Türk şirketiyiz” diyor. Vestel yönetimi kendilerini yalnızca TV ve beyaz eşya üreticisi olarak değil bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyor. Endüstri 4.0’ın öncülerinden ve nesnelerin interneti, akıllı şehirler odaklanılan konu başlıklarından. Erdoğan, “Endüstri 4.0’ın en büyük sahiplenicisiyiz. Bu dönüşümü Türkiye’de ilk gerçekleştiren fabrikanın Vestel City olması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu dönüşümde önemli ölçüde yol kat ettik. Karanlık üretim, robot- insan iş birliği, robot-robot iş birliği gibi birçok uygulamamız bulunuyor” diyor.

5 ürünün dördü ihracata gidiyor

Vestel Topluluğu, 2019 itibari ile elektronik alanında 3 milyar dolar ciro elde etti. Bu rakamın yüzde 77’si ihracattan geldi. Beyaz eşya alanının cirosu ise 1 milyar Euro’nun üzerine çıktı. Bu bölümde ihracatın oranı ise yüzde 82 oldu. Turan Erdoğan, “Vestel Şirketler Grubu olarak, Avrupa’daki TV üreticileri arasında ilk üçte (10.2 milyon adet kurulu üretim kapasitesi) ve beyaz eşya üreticileri arasında ise ilk beşte (12 milyon adet kurulu üretim kapasitesi) yer alıyoruz. Ana ihracat pazarımız Avrupa. Bu pazarda Almanya, Fransa, İngiltere gibi en çok ihracat yaptığımız ülkelere ihraç ettiğimiz ürünlerin başında akıllı ürünler geliyor” diyor.