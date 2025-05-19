1 kilometrelik Türk Bayrağı ile 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü
Afyon'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Yürüşü düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte 1 kilometrelik Türk Bayrağı açıldı.
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Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Eski Müze Önü’nden Zafer Meydanı’na uzanan Gençlik Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Vatandaşlar 1000 metrelik ay yıldızlı Türk Bayrağı eşliğinde yürüdü.
Yürüyüşün ardından öğrencilerden oluşan koro Anıtpark’ta sahne alarak birbirinden anlamlı eserleri seslendirdi.
Etkinlikler, gençlerin enerjisi ve milli birlik ruhuyla bayram coşkusuna sahne oldu.