1 liradan satılıyor: Türkiye’nin en ucuz ekmeği artık ücretsiz

Bursa, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, göreve geldiğinde 1 liradan satılan 400 gram ekmeği ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından Bursa’nın Kestel Belediyesi bünyesindeki modern üretim tesisinde hazırlanarak 400 gram ekmek, ücretsiz olarak 1500 aileye dağıtılmaya başlandı.

Başkan Erol, Türkiye’nin en ucuz ekmeğini 1 liradan değil, ücretsiz olarak vatandaşla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Evlerine ekmekleri kendimiz götürüyoruz"

Geçtiğimiz dönemde Kestel Belediyesi tarafından üretilen ekmek, 1 liradan satıldığını hatırlatan Başkan Erol, “1 lira olması sebebiyle Kestel ilçesinin dışından da gelip buradan ekmek almak isteyen vatandaşlarımız oluyordu. Özellikle de 65 yaş üstü vatandaşlarımız metro ücretsiz olduğu için Özlüce'den, Görükle'den buraya gelip ekmek almak istiyordu. Kestel halkı ve dışarıdan gelen vatandaşlarla birlikte uzun kuyruklar oluşuyordu. İhtiyaç sahibi aileler de ekmek almakta güçlük çekiyordu. Yeni süreçte biz ekmeği 1 lira değil, ücretsiz yaptık. Ancak bu tabi ki ihtiyaç sahibi aileler için geçerli. Bin 500 aileye şuanda ücretsiz olarak ekmeğimizi ulaştırıyoruz. Ayrıca ilçe merkezinde 73 ailenin evden çıkamadığını, yaşlı veya hastalık sebebiyle gelemediğini tespit ettik. Bunların ise evlerine biz kendimiz ekmekleri götürüyoruz. Ayrıca, haftalık olarak pazar ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Bu ücretsiz ekmeklerimizi Kesteliz kart ile dağıtacağız. İhtiyaç sahibi ailelere bunları dağıtacağız” dedi.

"Her gün yaklaşık 6 bin ekmek üretimi gerçekleştiriyoruz"

Belediyenin fırınında üretilen 400 gram kaliteli ekmeğin talep edenlere piyasanın yarı fiyatına 10 liradan satılmaya devam edeceğini anlatan Başkan Ferhat Erol, "Bursa’nın yine en ucuz ekmeği biz satıyoruz. Herkesin ulaşabileceği satış noktalarını da arttırdık. Her gün yaklaşık 6 bin ekmek üretimi gerçekleştiriyoruz. 15 bin ekmeğe kadar ekmek kapasitemiz var. Geçtiğimiz dönemde merkez hariç satış yoktu. Biz kırsal mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşacak şekilde muhtarlıklarımıza ekmekleri ulaştırıyoruz. 30’a yakın mahallemize ekmeğimizi ulaştırıyoruz” diye konuştu.