1 MART ANTALYA İMSAKİYE: Antalya için iftar, sahur vakti… Antalya’da teravih namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi için en önemli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan bu akşam idrak edilecek olan ilk teravih namazı ile başlıyor. Tüm İslam alemi tarafından sevinç ve coşku ile karşılanan Ramazan ayında en çok merak edilen sorular ise "İftar saati kaçta?" "Sahur vakti ne zaman", "Teravih namazı saat kaçta?" gibi sorular oluyor.

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından Antalyalı vatandaşlar "Antalya İmsakiye" "1 Mart Cumartesi Antalya iftar saati", "1 Mart Cumartesi günü Antalya sahur vakti ne zaman?", "1 Mart Cumartesi Antalya Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

1 Mart Cumartesi Antalya'da iftar saati

1 Mart Cumartesi günü Antalya'da iftar vakti 18:58’de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

1 Mart Cumartesi günü Antalya sahur vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Antalya’da ilk sahur vakti 1 Mart 2025 Cumartesi günü saat 06:02’de sona erecek.

1 Mart Cumartesi Antalya teravih saati

Teravih namazı 1 Mart Cumartesi akşamı saat 20:12’de kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.