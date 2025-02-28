1 MART BURSA İMSAKİYE: Bursa için iftar, sahur vakti… Bursa’da teravih namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi için en önemli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan bu akşam idrak edilecek olan ilk teravih namazı ile başlıyor. Tüm İslam alemi tarafından sevinç ve coşku ile karşılanan Ramazan ayında en çok merak edilen sorular ise "İftar saati kaçta?" "Sahur vakti ne zaman", "Teravih namazı saat kaçta?" gibi sorular oluyor.

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından Bursalı vatandaşlar "Bursa İmsakiye" "1 Mart Cumartesi Bursa iftar saati", "1 Mart Cumartesi günü Bursa sahur vakti ne zaman?", "1 Mart Cumartesi Bursa Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

1 Mart Cumartesi Bursa'da iftar saati

1 Mart Cumartesi günü Bursa'da iftar vakti 19:02’de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

1 Mart Cumartesi günü Bursa sahur vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Bursa’da ilk sahur vakti 1 Mart 2025 Cumartesi günü saat 06:07’de sona erecek.

1 Mart Cumartesi Bursa teravih saati

Teravih namazı 1 Mart Cumartesi akşamı saat 20:20’de kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.