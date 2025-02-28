1 MART DİYARBAKIR İMSAKİYE: Diyarbakır için iftar, sahur vakti… Diyarbakır’da teravih namazı saat kaçta?

İslam alemi için en önemli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan bu akşam idrak edilecek olan ilk teravih namazı ile başlıyor. Tüm İslam alemi tarafından sevinç ve coşku ile karşılanan Ramazan ayında en çok merak edilen sorular ise "İftar saati kaçta?" "Sahur vakti ne zaman", "Teravih namazı saat kaçta?" gibi sorular oluyor.

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından Diyarbakırlı vatandaşlar "Diyarbakır İmsakiye" "1 Mart Cumartesi Diyarbakır iftar saati", "1 Mart Cumartesi günü Diyarbakır sahur vakti ne zaman?", "1 Mart Cumartesi Diyarbakır Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

1 Mart Cumartesi Diyarbakır'de iftar saati

1 Mart Cumartesi günü Diyarbakır'da iftar vakti 18:19’da okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

1 Mart Cumartesi günü Diyarbakır sahur vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Diyarbakır’da ilk sahur vakti 1 Mart 2025 Cumartesi günü saat 05:24’de sona erecek.

1 Mart Cumartesi Diyarbakır teravih saati

Teravih namazı 1 Mart Cumartesi akşamı saat 19:34’de kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.