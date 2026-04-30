1 Mayıs Cuma (yarın) sağlık ocağı ve eczaneler açık mı?

Resmi tatil günlerinde her zaman olduğu gibi sağlık ocağı ve eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. 1 Mayıs Cuma günü İşçi Bayramı kutlanacak ve sağlık sorunu yaşayanlar "Yarın sağlık ocağı ve eczaneler açık mı" sorusunu yöneltiyor.

1 Mayıs resmi tatil olduğu için sağlık ocakları hizmet vermez. Hastanelerde poliklinikler kapalıdır, sadece acil servisler çalışır.

Eczaneler genel olarak kapalıdır, ancak her bölgede nöbetçi eczaneler açık olur.