1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okul var mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada kutlanacak. İşçiler meydanlarda seslerini duyuracak. Bu özel günün resmi tatil olup olmadığı merak edilirken öğrenciler de okul olup olmadığını araştırıyor.

1 Mayıs resmi tatil mi?

Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu tarih, resmi tatil statüsünde olduğu için kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar kapalıdır.

Bu yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı cuma gününe denk geliyor.