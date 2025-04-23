1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 1 Mayıs hangi gün?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım başladı. 1 Mayıs'a sayılı günler kala bazı sorular da cevabını arıyor. Bunlardan biri de "1 Mayıs resmi tatil mi?" şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...
1 Mayıs İşçi Bayramı haftaya kutlanacak. Bazı alanlarda etkinlikler düzenlenecek. Emek ve Dayanışma Günü öncesi birtakım sorular da peş peşe geliyor. Binlerce kişi "1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 1 Mayıs hangi gün?" sorularını yöneltiyor.
1 MAYIS HANGİ GÜN
Bu yıl 1 Mayıs, perşembe gününe denk geliyor.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tekrar resmi tatil ilan edildi.
1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs resmi tatil olduğu için perşembe günü okullar kapalı olacak.