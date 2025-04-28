1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım devam ediyor. Bu önemli günde yurdun büyük bölümünde etkinlikler düzenlecek. İşçi Bayramı yaklaşırken vatandaşlar "1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 2 Mayıs tatil mi?" sorularını yöneltiyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl 1 Mayıs, perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tekrar resmi tatil ilan edildi. Resmi tatil nedeniyle okullar kapalı olacak.

2 MAYIS TATİL Mİ?

2 Mayıs tatil değil. 2 Mayıs'ın hafta sonu ile birleştirilmesi ise söz konusu değil.