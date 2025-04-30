1 Mayıs Taksim çağrısına soruşturma: 22 kişi için gözaltı kararı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı’na toplanma çağrısı yapan ve provokasyon ihtimali bulunan kişiler hakkında harekete geçildi. Başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 22 şüpheliden 22’si yakalandı. Firari 11 kişi için çalışmalar sürüyor.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı’na toplanma çağrısı yapan ve kamuoyunu provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İlk operasyonda güvenlik güçleri tarafından 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan 8 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Taksim'e yasa dışı yürüyüş çağrısı
Ayrıca sosyal medya platformu X üzerinden '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığıyla yayımlanan ve Taksim'e yasa dışı yürüyüş çağrısı içeren videoda yer alan 8 kişi de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Aynı içerikleri sosyal medyada tekrar paylaşan 3 kişiyle ilgili de yakalama çalışmaları sürerken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.