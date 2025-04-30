1 Mayıs Taksim çağrısına soruşturma: 22 kişi için gözaltı kararı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı’na toplanma çağrısı yapan ve kamuoyunu provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İlk operasyonda güvenlik güçleri tarafından 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan 8 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Taksim'e yasa dışı yürüyüş çağrısı

Ayrıca sosyal medya platformu X üzerinden '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığıyla yayımlanan ve Taksim'e yasa dışı yürüyüş çağrısı içeren videoda yer alan 8 kişi de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aynı içerikleri sosyal medyada tekrar paylaşan 3 kişiyle ilgili de yakalama çalışmaları sürerken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.