1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bekleyiş sürerken öğrenciler ve çalışanlar birtakım sorulara cevap arıyor. En çok yöneltilen soruların başında ise "1 Mayıs tatil mi, okul var mı?", "2 Mayıs tatil mi, hafta sonu ile birleştirilecek mi?" geliyor. İşte ayrıntılar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl 1 Mayıs, perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tekrar resmi tatil ilan edildi. Resmi tatil nedeniyle okullar kapalı olacak.

2 MAYIS TATİL Mİ?

2 Mayıs tatil değil. 2 Mayıs'ın hafta sonu ile birleştirilmesi ise söz konusu değil.