1 Mayıs tatil mi, okullar var mı? 1 Mayıs'ta okul açık mı, kapalı mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İşçi Bayramı öncesinde "1 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor" soruları öne çıkıyor. Özellikle öğrenciler okulların durumunu merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler...

1 Mayıs resmi tatil mi?

Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu tarih, resmi tatil statüsünde olduğu için kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar kapalıdır.

Bu yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı cuma gününe denk geliyor.