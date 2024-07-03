1 Mayıs tutuklularına tahliye: Polisler de şikayetçi oldu

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Saraçhane semtinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir araya gelen eylemciler, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedede çok sayıda kişi yaralandı. Olaydan sonra gözaltına alınanlardan 12'sine dava açılırken, sekizi tutuklandı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi.

'Özgür Özel de oradaydı'

Davanın bugün görülen duruşmasına sekizi tutuklu 12 sanık ve avukatları ile müşteki 8 polis memuru katıldı. Duruşmada savunma yapan bir tutuklu sanık, olay günü anayasal haklarını kullanmak amacıyla Saraçhane'ye giderek kitlesel eyleme katıldıklarını söyledi.

Küçükçekmece'deki evinden Saraçhane'ye gidene kadar eylemin yasak olduğuna ilişkin ibareyle karşılaşmadığını, alana polis barikatından aranarak girdiklerini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de orada bulunduğunu belirten sanık, sembolik şekilde Taksim'e çıkabilme ihtimallerinin bulunduğunu ifade etti.

'Yasaklı olduğu söylenmedi'

Bir diğer tutuklu sanık 11 yıldır makine mühendisliği yaptığını, çalışma hayatının şantiyelerde geçtiğini belirterek, işçilere ve mühendislere kanundaki haklarının verilmediğini kaydetti.

Alana metro vasıtasıyla ulaştığını ve polis noktasındaki aramadan geçerek içeriye girdiklerini belirten sanık, "İddianamede yasaklı yürüyüş ifadesi kullanılıyor. Bu sırada yasaklı olduğuna ilişkin bir şey söylenmedi. Hiçbir şekilde polis memuruna taş veya sopa fırlatmadım. Alanda çok kısa süreliğine arbede yaşandı ben de ön tarafta kitlenin arasında kaldım. Kalkana tutunmuş olabilirim ama kesinlikle zarar verme kastım yoktu. Kalabalığa dağılma yönünde anons yapıldığı yazıyor. Herhangi bir anons duymadım, kaldı ki yapılsa da kalabalıkta duymamış olabilirim." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık da sosyal medyadan 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin çağrılar yapıldığını görmesi üzerine alana gittiğini belirterek, elindeki nesneyi önüne doğru savurduğunu iddia etti. Sanık İslamoğlu, tutuklu kaldığı süre içinde not ortalamasının düştüğünü belirterek tahliyesini istedi.

Polis memurları şikayetçi oldu

Duruşmada müşteki polis memurları da dinlenildi. Polis memuru, sanıkların ellerindeki flamaları kendilerine doğru yöneltmeleri neticesinde yüzünde kalıcı iz meydana geldiğini, ancak kimin vurduğunu tespit edemediklerini belirterek, şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini söyledi.

Diğer müşteki polis memuru de olaydan sonra başına 15 dikiş atıldığını, unutkanlık yaşadığını ve kişisel bakımını yerine getiremediğini dile getirdi. Alanda görevlerini yaptıklarını aktaran polis, "Şikayetçiyim, yüzümde de hala dikiş izlerini taşıyorum, kaşım kasılıyor, davaya katılma talebinde bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer polis memurları da alanda plastik mermi kullanmadıklarını ve yaralandıklarını, anlatarak şikayetçi olduklarını söyledi.

Tümü tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 8 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına da hükmederek, duruşmayı erteledi.