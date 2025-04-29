1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs'ta üniversiteler açık mı, var mı?
1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken özellikle üniversite öğrencileri okul durumunu araştırıyor. Perşembe günü kutlanacak bayram öncesi "1 Mayıs üniversiteler tatil mi?" sorusu peş peşe geliyor. İşte ayrıntılar...
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne çok kısa bir süre kaldı. İşçi Bayramı'nın tatil olup olmadığı merak edilirken üniversite öğrencileri de "1 Mayıs üniversiteler tatil mi?" sorusunu yöneltiyor.
1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil. Bu nedenle üniversiteler de tatil yapacak ve okullar kapalı olacak.
2 MAYIS TATİL Mİ?
2 Mayıs tatil değil. 2 Mayıs'ın hafta sonu ile birleştirilmesi ise söz konusu değil.