1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı

1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri dün tamamlanan 256 kişiden 8’i adli kontrol şartıyla, 1’i savcılık makamından, diğer 247 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı. Ayrıca, 256 kişiye salgın kısıtlamalarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 469’ar lira olmak üzere toplamda 888 bin 64 lira idari para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise gözaltına alınan 256 kişiden iki kişinin COVID-19 testlerinin pozitif olduğu, bu kişilerin izolasyonu ihlal ederek eyleme geldiği belirtildi.