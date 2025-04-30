1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Yarın toplu ulaşım bedava mı? Otobüs, metro, metrobüs tramvay, Marmaray ücretsiz mi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yarın toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Şehir içinde seyahat etmek isteyenlerin sıkça başvurulduğu sorular ise "1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs tramvay, Marmaray ücretsiz mi?" şeklinde...
1 Mayıs İşçi Bayramı yarın birçok ilde kutlanacak. İşçiler meydanlarda etkinlikler düzenleyecek. Bayram nedeniyle bazı soruları da cevap aranıyor. Yoğun şekilde "1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu yöneltiliyor.
1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor. Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs günlerinde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz yapılacak.