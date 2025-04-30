1 Mayıs'ta (yarın) noterler açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil. Tatil olması sebebiyle birtakım sorular da yöneltiliyor. Noter ve kargo işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı gündem olurken sıklıkla "1 Mayıs'ta noterler açık mı?", "1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?" sorusu geliyor. İşte ayrıntılar...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil. Tatil günlerinde kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Noter ve kargoların durumu da sorgulanıyor. Peki, 1 Mayıs'ta (yarın) noterler açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?
1 Mayıs'ta noterler açık mı?
Yarın resmi tatil olması sebebiyle noterler kapalı olacak. Nöbetçi noterler de 1 Mayıs'ya görev yapmayacak. 2 Mayıs Cuma günü noterler tekrar çalışmaya başlayacak.
1 Mayıs kargolar çalışıyor mu?
Resmi tatillerde kargolar da çalışmıyor. Kargolar 2 Mayıs Cuma günü dağıtıma çıkacak.