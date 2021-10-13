1 milyar 600 milyon liralık arazi satışı Meclis gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Seyrek Villakent Mahallesi’ndeki 1 milyar 600 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 160 parselin satışını Meclis gündemine taşıdı.

Sertel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'de soru önergesi verdi.

“Satışın akla, mantığa ve vicdana uymadığı” değerlendirmesini yapan Sertel, önergesinde; "5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi taşınmazların alım, satım, takas ve tahsis yetkisini Belediye Meclisi’ne vermiştir. Kanun açık olmasına rağmen Menemen Belediye Başkanlığı’nın hukuksuz bir karar almasının önüne geçilecek midir?” sorusunu yöneltti.

Sertel, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Menemen Belediyesi’ndeki Millet İttifakı’nın meclis üyeleri de biz de bu hukuksuz satışa müsaade etmeyeceğiz. Kamu arazilerinin birilerine peşkeş çekilmesine ve rant elde edilmesine göz yummayacağız. Meclis üyelerimiz konuyu mahkemeye taşıdı. Bu hukuksuz girişim mahkemeden dönecektir. Mirasyedi anlayışı ile koltukta oturan başkan ve AKP’li meclis üyeleri de bu satış kararının altında kalacaklardır. İzmir ve ülkemiz yağma hasanın böreği değildir. Halka sormadan, meclis üyelerinin oy birliğini almadan 1 milyar 600 milyon gibi bir rakamın söz konusu olduğu arazileri oldubittiye getirerek satamazsınız. Menemen’in şimdiki belediye başkanı, seçilmiş bir başkan değildir. Halkın gücünü arkasına alarak o koltuğa oturmadı. O koltuğa nasıl oturduğu da ortada. Birileri kendi gelecekleri için bu satışın olmasını isteyebilir ancak bizler Menemen’in geleceğini ranta kurban etmeyeceğiz. Sayın İçişleri Bakanı bir an önce müfettiş görevlendirmeli ve hukuksuz bir şekilde alınan kararı mahkemeye dahi gerek kalmadan durdurmalıdır.”

CHP'li Sertel, Bakan Soylu'ya yönelttiği önergesinde şu soruları sordu:

“ Kanun açık olmasına rağmen Menemen Belediye Başkanlığı’nın hukuksuz bir karar almasının önüne geçilecek midir?

Oldukça yüksek tutardaki arazilerin oldu bittiye getirilerek satılmasının önüne geçilmesi için bakanlığınız tarafından müfettiş görevlendirilecek midir?

Menemen Belediyesi kanuna ve halkın tepkisine rağmen bahse konu arazileri satarsa bakanlığınızın bu konudaki girişimleri hangi yönde olacaktır?”