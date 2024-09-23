1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek

Habertürk TV'de açıklamalar yapan Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fatu­ralarında ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam ede­ceğini kaydetti.

“Yüzde 3’lük dilim yüksek tüketim kategorisinde”

Desteklere ileride tüketim esaslı uygula­ma modeliyle devam edilmesinin planlan­dığına işaret eden Bayraktar, “Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek mo­deline geçmek istiyoruz. Bu süreçte önce­likli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele.

Bu arada tü­ketim gruplarında farklı bir uygulama içe­risine girebiliriz” diye konuştu. Yüzde 3’lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getiren Bay­raktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi he­deflediklerini bildirdi. Bayraktar, yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uy­gulamanın 2025’te hayata geçmesini planla­dıklarını söyledi.

“Sakarya Gaz Sahası’na yurt dışından ortaklık talepleri geldi”

Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğal gazın rekor sürede karaya ulaştırıldığını da belirten Bayraktar, bu başarının yurt dışın­daki şirketlerin de dikkatini çektiğini söy­ledi. Bayraktar, “Uluslararası petrol ve doğal gaz şirketlerinden Sakarya sahasında ortak­lık için teklifini veren var. Mevcut sahaya or­tak olmak isteyenler var” diye konuştu.