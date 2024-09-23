1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesinin detayları hakkında konuştu.
Habertürk TV'de açıklamalar yapan Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarında ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam edeceğini kaydetti.
“Yüzde 3’lük dilim yüksek tüketim kategorisinde”
Desteklere ileride tüketim esaslı uygulama modeliyle devam edilmesinin planlandığına işaret eden Bayraktar, “Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz. Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele.
Bu arada tüketim gruplarında farklı bir uygulama içerisine girebiliriz” diye konuştu. Yüzde 3’lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getiren Bayraktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bayraktar, yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulamanın 2025’te hayata geçmesini planladıklarını söyledi.
“Sakarya Gaz Sahası’na yurt dışından ortaklık talepleri geldi”
Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğal gazın rekor sürede karaya ulaştırıldığını da belirten Bayraktar, bu başarının yurt dışındaki şirketlerin de dikkatini çektiğini söyledi. Bayraktar, “Uluslararası petrol ve doğal gaz şirketlerinden Sakarya sahasında ortaklık için teklifini veren var. Mevcut sahaya ortak olmak isteyenler var” diye konuştu.