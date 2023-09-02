1 milyon araca egzoz emisyonu cezası uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, son bir yılda yapılan denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özhaseki, “Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES’i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz. EGEDES ile egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık” ifadelerini kullandı.