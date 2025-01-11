'1 Milyon Mehmet' Mehmet Bucak öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Sosyal medyada paylaşılan videolarla '1 Milyon Mehmet' adıyla tanına Mehmet Bucak bugün hayatını kaybetti. Mehmet Bucak'ın ölümünün ardından çok sayıda kişi taziye mesajı yayınladı.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabından Bucak'la görüldüğü videoyu paylaşarak "Bir milyon Mehmet vefat etmiş. Şehrimizin neşesi ve sembollerinden biriydi. Başımız sağolsun" diye yazdı.

Mehmet Bucak neden hayatını kaybetti?

Edinilen bilgilere göre Mehmet Bucak Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bucak'ın cenazesi Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

'1 Milyon Mehmet' lakaplı Mehmet Bucak kimdir, evli mi, kaç yaşında?

Akli dengesi yerinde olmadığı bilinen Mehmet Bucak, sosyal medyada paylaşılan komik videolarla '1 Milyon Mehmet' lakabıyla biliniyordu. Bucak evli değildi. Sosyal medya fenomeni 56 yaşındaydı. Bucak eski parayla 1 milyon TL istemesiyle ünlenmişti.