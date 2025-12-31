1 Ocak Çarşamba (yarın) toplu taşıma - ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, İETT, tramvay, Marmaray bedava mı?

Yeni yıla saatler kaldı. 2026'nın ilk gününde toplu taşımanın bedava olup olmadığı sık sık araştırılıyor. Kısa veya uzun mesafe yol gidecekler Otobüs, metro, metrobüs, İETT, tramvayın durumunu merak ediyor. İşte "1 Ocak toplu taşıma - ulaşım ücretsiz mi" sorusunun yanıtı...

İstanbul'da 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, İETT, tramvay, Marmaray bedava olacak. Öte yandan gece yaşanacak yoğunluk nedeniyle İBB ek seferler de koyacak.

Ankara'da toplu ulaşım bedava mı?

Ankara'da Başkentray ücretsiz olacak. EGO otobüsleri, metro, Ankaray'ın ücretsiz olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı.

İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi?

İzmir'de de İZBAN bedava olacak. ESHOT otobüsleri, metro ve tramvayların durumu hakkında bir duyuru gelmedi.