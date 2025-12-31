1 Ocak Perşembe (yarın) resmi tatil mi? 2 Ocak Cuma okullar tatil mi, okul var mı? Tatil birleşti mi?

Dünya yılbaşını karşılıyor. Yeni yıla 00.00:01'de gireceğiz. Hazırlıklar tamamlandı, kutlama için geri sayım başladı. Yılbaşı şenlikleri öncesi kafalarda birtakım sorular var. Onlardan ikisi "1 Ocak Perşembe (yarın) resmi tatil mi" ve "2 Ocak Cuma okullar tatil mi, okul var mı" şeklinde...

1 Ocak Perşembe (yarın) resmi tatil mi?

1 Ocak her yıl olduğu gibi resmi tatil. Kamu, özel sektör çalışanları mesai yapmayacak. Öğrenciler ise okullarına 1 gün ara verecek.

2 Ocak okullar tatil mi?

2 Ocak resmi tatil değildir. 2 Ocak Cuma günü öğrenciler okullarına gidecek ve ders işlenecek.

Tatilin birleştiği iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor.