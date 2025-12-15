1 Ocak 2026'dan sonra okulların 4 gün olacağı paylaşımları iyice artmaya başladı. Öğrenciler ve veliler bu paylaşımları gördükçe konu hakkında bilgi almak istiyor. Bugün özellikle "1 Ocak'tan sonra okullar 4 gün mü olacak" sorusu sıklaşmış durumda...

Okullar 4 gün mü olacak?

1 Ocak'tan sonra okulların 4 gün olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Milli Eğitim Bakanlığından böyle bir resmi bir açıklama gelmiş değil.