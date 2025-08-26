İlkokullarda öğrencilerin şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokullarda öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi için bekleyiş devam ediyor. Okulların açılmasına kısa süre kala konu gündemden düşmüyor. Milyonlar "1. sınıf öğretmenleri belli oldu mu", "1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi ne zaman" diye soruyor.

1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi ne zaman?

İlkokullarda öğrencilerin şubeleri ve öğretmenlerinin, ortaokullarda öğrencilerin şubeleri e-Okul üzerinden belirlenecek. Kura işlemleri, uyum haftasının başlamasından önceki 3 (üç) iş günü içerisinde okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek. Bu sebeple gözler 28 Ağustos'ta olacak.