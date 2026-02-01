1 Şubat 2026 İstanbul barak doluluk oranları: İstanbul'da barajlar doldu mu?
İstanbul'da yağışlar yüz güldürüyor. Dün de sağanak yağış sonrası barajlardaki doluluk oranları yükselmeye başladı. İSKİ som verileri paylaşırken "1 Şubat 2026 İstanbul barak doluluk oranları" araması hız kazandı.
İstanbul'da dün başlayan yağmur etkisini 2 gün daha sürdürecek. Yağışlar sevindirirken barajların son durumu da sıkça araştırılıyor. Binlerce kişi "İstanbul'da barajlar doldu mu" sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul'da barajlar doldu mu?
İSKİ'nin 1 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 28.88'e çıktı. Bu oran dün yüzde 28.24'tü.
Barajların doluluk oranları
Ömerli: %42
Darlık: %47
Elmalı: %82
Terkos: %16
Alibey: %23
Büyükçekmece: %19
Sazlıdere: %16
Istrancalar: %45
Kazandere: %5
Pabuçdere: %8
Kaynak: HABER MERKEZİ