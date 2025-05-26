10 ayrı suçtan aranıyordu! Cinayetten 124 yıl hapis cezalı zanlı saklandığı evde yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hakkında cinayet ve çeşitli suçlardan toplam 124 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli zanlı, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Kasten adam öldürme suçları da bulunuyordu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında 'kasten adam öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarının da bulunduğu 10 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunan F.K.'nin Ödemiş'te bir evde gizlendiğini tespit etti. Zanlının ayrıca ilçede işlenen bir 'kasten öldürmeye teşebbüs' olayıyla da bağlantısı olduğu belirtildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda saklandığı adreste gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından Kaymakçı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.