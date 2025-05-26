10 ayrı suçtan aranıyordu! Cinayetten 124 yıl hapis cezalı zanlı saklandığı evde yakalandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, cinayet ve çeşitli suçlardan toplam 124 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. adlı zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Hakkında 10 ayrı suç dosyası bulunan şüpheli, ayrıca ilçede işlenen bir cinayet girişimiyle de bağlantılı. Yakalanan F.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hakkında cinayet ve çeşitli suçlardan toplam 124 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli zanlı, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
Kasten adam öldürme suçları da bulunuyordu
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında 'kasten adam öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarının da bulunduğu 10 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunan F.K.'nin Ödemiş'te bir evde gizlendiğini tespit etti. Zanlının ayrıca ilçede işlenen bir 'kasten öldürmeye teşebbüs' olayıyla da bağlantısı olduğu belirtildi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda saklandığı adreste gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından Kaymakçı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.