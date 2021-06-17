'10 bin dolar alan siyasetçi şu anda milletvekili değil'

Suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiaları ile ilgili tartışma devam ediyor.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiği belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Soylu'nun ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca İçişleri Bakanı'nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verdiği de belirtildi.