10 bin öğretmen ataması başvuru tarihi belli oldu mu? Takvim açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları 13 Ağustos'ta açıklandı. Yüz binlerin ter döktüğü sınavın sonuçlarının açıklanması ile birlikte atama takvimi öğrenilmeye çalışılıyor. Haftalardır adaylar MEB'den duyuru bekliyor. Bugün haftanın ilk günü ve "10 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda...

Öğretme atama takvimi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 29 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yeni bir duyuru yapmış değil. Öğretmen ataması takviminin ekim ayında belli olması bekleniyor.

MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.