10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? MEB öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

AGS sınavına girip başarılı puan alanların gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Öğretmen adayları, "10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medyada ve resmi kaynaklarda konuya ilişkin araştırmalar devam ediyor. Peki hakkında son durum nedir?

10 öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin'den henüz öğretmen ataması takvimine ilişkin bir açıklama gelmedi. Bu ay bitmeden konuya dair açıklama yapılması bekleniyor.

MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.