10 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması takvimi belli oldu mu, başvurular hangi tarihte başlayacak?
Yüz binlerce öğretmen adayının gözü Milli Eğitim Bakanlığında... AGS sınavından başarılı puan alan vatandaşlar 10 bin öğretmen ataması için takvimi bekliyor. Yeni hafta ile birlikte umutlar artarken "10 bin öğretmen ataması ne zaman" sorusu yine gündem olmuş durumda...
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edildi. Bu tarihten itibaren güzel sonuç alan öğretmen adayları atama takvimine odaklandı. Sonuçlar üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen başvuru tarihleri belli olmadı. Bu sebeple adaylar tarihler ile ilgili fikir edinmek için "10 bin öğretmen ataması ne zaman" diye soruyor.
10 öğretmen ataması başvuruları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı 22 Eylül 2025 Pazartesi itibarıyla öğretmen atama takvimini yayımlamadı. Bu nedenle net bir tarih de verilemiyor. Eylül ayı bitmeden başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.
MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.