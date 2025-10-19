10 bin öğretmen ataması takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmen adayları 10 bin kişilik yeni atama sürecine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Ağustos ayında açıklanan AGS sonuçları sonrası gözler atama takviminde... Bilgi almak adına sıkça gelen soru "10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak" oluyor.

10 öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

10 bin öğretmen ataması ile ilgili 19 Ekim Pazar günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin'den açıklama yapılmadı. Ekim ayı sonuna kadar bir duyuru yapılması bekleniyor.

MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.