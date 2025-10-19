10 bin öğretmen ataması takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvimi merakla bekleniyor. 15 bin öğretmen ataması için tercih tarihleri açıklanırken, 10 bin atamaya dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bu sebeple adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak" sorusuna cevap arıyor.
10 öğretmen ataması başvuruları ne zaman?
10 bin öğretmen ataması ile ilgili 19 Ekim Pazar günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin'den açıklama yapılmadı. Ekim ayı sonuna kadar bir duyuru yapılması bekleniyor.
MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.