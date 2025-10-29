10 bin öğretmen ataması takvimi belli oldu mu? Atamalar ne zaman?

10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Yüz binlerce kişi bu soruya yanıt arıyor. Gözler sürekli Milli Eğitim Bakanlığında... Sosyal medya ve çeşitli mecralar aracılığı ile adaylar bilgi almaya çalışıyor. Peki konu hakkında yeni gelime var mı?

10 öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

29 Ekim 2025 Çarşamba Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin'den 10 bin öğretmen ataması ile ilgili duyuru yapılmadı. Kasım ayının ilk haftası gibi bir açıklama yapılması bekleniyor.

MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.