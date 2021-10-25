10 büyükelçi kararı bekleniyor: Haber trafiği hızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 büyükelçiye yönelik sert tepkisi ve istenmeyen kişi ilan edilmesi yönündeki talimatı ardından, bu yönde atılacak adımlar bekleniyor.

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert açıklamasının ardından, Türkiye’nin alacağı olası kararın yumuşatılması yönünde Dışişleri Bakanlığı bürokratlarının farklı bir formül üzerinde ikna çalışmaları yaptığı öne sürülüyor. Sınır dışı etmek yerine daha sert uyarılar yapılmasının en çok öne çıkan seçenek olduğu kaydediliyor.

16:21 Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

15:42 Ülkelerden ortak 'Viyana' vurgusu

ABD'nin ardından; Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç 'Viyana Sözleşmesi' açıklamasını paylaştı.

15:41 ABD Büyükelçiliği'nden açıklama

Kabine toplantısı öncesinde ABD Büyükelçiliği'nden "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklaması geldi.Açıklamada "ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadelerine yer verildi.

15:35 Kabine toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir kez daha biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı saat 15.33'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam" ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu toplantıda ele alınacak. Toplantıda büyükelçilerle ilgili nihai kararın çıkması bekleniyor.

14:00 Erdoğan-Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

14:20 Dolar geri çekildi

Haftaya kritik gündem maddesi ile başlayan yurt içi piyasada, 10 büyükelçi kararına yönelik gelişmeler izleniyor. Ankara’nın büyükelçilere yönelik alternatif çözüm arayışı ve diplomatik kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklentilerin güçlenmesi piyasaya yansıdı. Sabah 9,85 zirvesini gören ve ardından sınırlı düşüş gösteren dolar/TL, öğleden sonra ise 9,60 seviyelerine doğru çekildi. Euro/TL ise 11,47 seviyelerinden 11,16 seviyelerine doğru geriledi.