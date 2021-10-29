Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Erdoğan, törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri ile yabancı misyon temsilcilerini kabul etti.

Edinilen bilgilere göre ise geçen haftanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan 10 büyükelçi Külliye'ye davet edilmedi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da resepsiyona katılmadı.

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri Osman Kavala için çağrı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağrının ardından 10 büyükelçinin istenmeyen isim ilan edilmesini istemişti. Daha sonra büyükelçiler Viyana Sözleşmesi'ne uyacaklarını taahhüt etmişti.