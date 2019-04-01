10 ilde seçim sonuçlarına itiraz

01 Nisan 2019

AK Parti Osmaniye, Sivas, Rize ve Artvin'de, MHP, Osmaniye, Kırklareli ve Kırşehir'de, CHP Giresun ve Artvin'de, İYİ Parti Kırıkkale ve Manisa'da seçim sonuçlarına itiraz etti

Osmaniye'de, MHP, resmi olmayan sonuçlara göre 52 oyla kaybettiği Bahçe ilçesinde, AK Parti de merkeze bağlı Cevdetiye ve Düziçi'ne bağlı Yarbaşı beldesinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz'ın 52 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği Bahçe'de, Ömer Okan Fettahlıoğlu ile yarışa giren MHP seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

Bu arada, AK Parti de resmi olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Mehmet Özer'in belediye başkanı seçildiği merkeze bağlı Cevdetiye ile CHP adayı Mustafa Kaynar'ın seçildiği Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinde oyların tekrar sayılması için seçim sonuçlarına itiraz etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cevdetiye'de İYİ Parti ile AK Parti adayı arasında 48, Yarbaşı'nda CHP ile AK Parti adayı arasında 63 oy fark bulunuyor.

Sivas'ta 12 sandık sonucuna itiraz

AK Parti, Sivas'ın İmranlı ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti İmranlı Belediye Başkan Adayı Murat Sevindik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını, 12 sandıkta geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.

AK Parti İmranlı İlçe Başkanı Yavuz Yüce, itiraz gerekçelerini açıklayan dilekçeyi İmranlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti. İmranlı İlçe Seçim Kurulunun yarın saat 15.00'te toplanarak itirazı değerlendireceği öğrenildi.

İmranlı ilçesinde CHP adayı Murat Açıl resmi olmayan sonuçlara göre 817 oy olarak belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Murat Sevindik ise 807 oy aldı.

Kırklareli'nde seçim sonuçlarına itiraz

MHP, resmi olmayan sonuçlara göre 248 oyla kaybettiği Kırklareli'nde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 248 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği kentte, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut ile yarışa giren MHP sonuçlara itirazda bulundu.

MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Çalışkan İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesini sundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kesimoğlu, 17 bin 176 oy, Bulut ise 16 bin 928 oy aldı. İki aday arasında 248 oy farkı bulunuyor.

Kırıkkale ve Kırşehir'de de sonuçlara itiraz edildi

İYİ Parti, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etti.

Keskin ilçesindeki resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799, İYİ Parti adayı Necati Alsancak ise bin 798 oy aldı.

İYİ Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrasında oylar yeniden sayıldı.

Alsancak oyunu bin 806'ya çıkarırken Yıldırım'ın oyu aynı kaldı.

AK Parti Keskin Belediye Başkan Adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç da Mucur ilçesindeki 15 sandığın yeniden sayılması için ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, 4 bin 75 oy alan AK Parti adayı Atılgan Yılmaz seçimi kazanırken MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker 4 bin 21 oy aldı.

Manisa'nın 3 ilçesinde sonuçlara itiraz

Manisa'da oyların birbirine çok yakın olduğu Yunusemre, Turgutlu ve Köprübaşı ilçelerinde sonuçlara itiraz edildi.

Yunusemre ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan'dan 61 oy fazla alarak seçimi kazandı. İYİ Parti adayı Özkan, ilçe seçim kuruluna başvurarak oyların yeniden sayılmasını istedi.

Köprübaşı ilçesinde ise AK Parti'li Regaip Topuz, 4 bin 650 oy ile İYİ Parti'li Fatih Taşlı'dan 28 oy fazla alarak seçimi kazandı. Taşlı, ilçe seçim kuruluna başvurarak oyların yeniden sayılmasını istedi.

Turgutlu ilçesinde de resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Çetin Akın 36 bin 896 oy alırken mevcut başkan MHP'li Turgay Şirin ise 36 bin 446 oyda kaldı. 450 oy farkla seçimi kaybeden Şirin, ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

Giresun, Rize ve Artvin'deki itirazlar

Giresun'da, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu 30 bin 306, Millet İttifakı'nın CHP'li Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise 30 bin 26 oy aldı.

Bulancak ilçesinde ise AK Parti'nin adayı ve mevcut belediye başkanı Recep Yakar, 128 oy farkla yeniden belediye başkanı oldu. Yakar 11 bin 850, CHP adayı Necmi Sıbıç ise 11 bin 722 oy aldı.

Bunun üzerine CHP, Giresun merkez ve Bulancak ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etti.

CHP İl Başkanı Fikri Bilge, AA muhabirine, İl Başkanlığı olarak merkez ve Bulancak ilçe seçim kurullarına gerekli itirazlarını sunduklarını belirterek, itiraz gerekçeleri hakkında şimdilik bilgi vermeyeceklerini ve ilerleyen süreçte kamuoyuna bu yönde açıklama yapacaklarını kaydetti.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Selim Metin bin 557, AK Parti'nin adayı Ahmet Ayhan Yıldız ise bin 341 oy aldı.

AK Parti, ilçede oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde AK Parti'nin adayı Aziz Nas 3 bin 557 oy, bağımsız aday Ünal Yılmaz ise 3 bin 475 oy aldı. Bunun üzerine bağımsız aday Yılmaz, ilçede geçersiz sayılan 146 oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP'nin adayı Barış Demirci 4 oy farkla birinci oldu. AK Parti'nin itirazı sonucu sandıklar yeniden sayıldı. Yeniden sayımlarda CHP adayı Demirci bin 816, AK Parti adayı Eyüp Aytekin ise bin 819 ol aldı. Bu sonuç üzerine CHP, iki sandıkta 4 oy eksik olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ise CHP adayı Yıldırım Demir bin 975, AK Parti adayı Fahri Acar bin 903 oy aldı. AK Parti, bazı sandıkların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Şavşat ilçesinde CHP adayı Nihat Acar bin 886, AK Parti adayı Ahmet Sinan Öztürk ise bin 759 oy aldı. AK Parti İlçe Başkanlığı, bazı sandıkların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Arhavi'de ise AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

Kaynak: AA