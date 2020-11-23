10 ilin sağlık müdürüyle koronavirüs toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 10 ilin sağlık müdürü, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin toplantı gerçekleştirdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle koronavirüs salgınıyla mücadelede bulunulan noktayı ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildirdi.
Koca, Twitter'dan 10 ilin sağlık müdürüyle video konferansla yaptığı toplantıya ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, "Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda." ifadesini kullandı.