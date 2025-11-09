10 Kasım (bugün) resmi tatil mi? Üniversiteler tatil mi, kapalı mı?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü, her yıl yurt genelinde anma törenleriyle geçiyor. Bugün tüm yurtta saat 09.05’te hayat duracak. Sirenler çalacak ve saygı duruşunun ardından İstiklal marşı okunacak. Bu hüzünlü gün öncesinde vatandaşlar "10 Kasım (bugün) resmi tatil mi" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör mesailerine devam edecek. Üniversitelerde de eğitim devam edecek.

Saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çalacak, trafik duracak ve milyonlarca vatandaş Ata'ya olan saygısını göstermek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.