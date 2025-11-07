10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor?

Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlayışının yıldönümünde bir kez daha saygı ve özlemle anmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde anma programları düzenlenecek. Bu hüzünlü günün tatil olup olmadığı zaman zaman merak konusu oluyor. İşte "10 Kasım resmi tatil mi" sorusunun yanıtı...

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör mesailerine devam edecek.

Saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çalacak, trafik duracak ve milyonlarca vatandaş Ata'ya olan saygısını göstermek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.