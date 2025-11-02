10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı, yok mu?

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Ata'nın ölümü ile milyonlar yasa boğuldu. Atatürk'ün ölü yıldönümü yaklaşırken vatandaşlar bu günün tatil olup olmadığını sorguluyor. İşte "10 Kasım resmi tatil mi" sorusunun yanıtı...

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu nedenle okul, kamu kurumları ve özel sektör mesailerine devam edecek.

Saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çalacak, trafik duracak ve milyonlarca vatandaş Ata'ya olan saygısını göstermek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.