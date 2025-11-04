10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı, yok mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım öncesinde en çok araştırılan konulardan biri, bu tarihin resmi tatil olup olmadığı oluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıldönümü olan 10 Kasım, Türkiye genelinde saygı duruşları ve anma etkinlikleriyle anılıyor. Çalışanlar, öğrenciler ve veliler "10 Kasım resmi tatil mi" sorusunu sıkça yöneltiyor.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu nedenle okul, kamu kurumları ve özel sektör mesailerine devam edecek.

Saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çalacak, trafik duracak ve milyonlarca vatandaş Ata'ya olan saygısını göstermek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.