10 Kasım resmi tatil mi?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım öncesinde vatandaşlar bu tarihin tatil olup olmadığını sorguluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıldönümü olan 10 Kasım tarihi yaklaşıyor. Milyonlarca kişi, hüzünlü günün resmi tatil olup olmadığını merak ederek "10 Kasım resmi tatil mi" sorusunu yöneltiyor.
10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör mesailerine devam edecek.
Saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çalacak, trafik duracak ve milyonlarca vatandaş Ata'ya olan saygısını göstermek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.