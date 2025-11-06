Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıldönümü olan 10 Kasım tarihi yaklaşıyor. Milyonlarca kişi, hüzünlü günün resmi tatil olup olmadığını merak ederek "10 Kasım resmi tatil mi" sorusunu yöneltiyor.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör mesailerine devam edecek.

Saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çalacak, trafik duracak ve milyonlarca vatandaş Ata'ya olan saygısını göstermek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.