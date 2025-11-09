10 Kasım (yarın) sağlık ocağı, eczane, hastaneler açık mı?
Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Ulu Önder'in vefatı tüm ülkeyi yasa boğarken bu hüzünlü günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu sebeple de "10 Kasım (yarın) sağlık ocağı, eczane, hastaneler açık mı" soruları yükseliyor.
Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de hayatını kaybetti. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü de Ulu Önder’in 87. ölüm yıldönümü anılacak. Vatandaşlar 10 Kasım'ın tatil olup olmadığını sorgularken kafa karışıklığını gidermek için "10 Kasım (yarın) sağlık ocağı, eczane, hastaneler açık mı" sorusuna cevap aranıyor.
10 Kasım, Türkiye’de resmi tatil kapsamına girmiyor. Bu sebeple sağlık ocağı, eczane, hastaneler açık olacak.
