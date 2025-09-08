10 kişi dezenformasyon suçlamasıyla gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), konuyla ilgili yapılan çalışmalarda bazı sosyal medya hesaplarından provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 16'sı yurt dışı kaynaklı, 103 hesabın tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 39 kişi hakkında işlem başlatıldığı, 10 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.