10 öğretmen ataması başvuruları ne zaman? MEB tarafından öğretmen atama takvimi duyuruldu mu?

Bu yıl 25 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. İlk 15 bin atama gerçekleşti şimdi sıra 10 bin öğretmen atamasında... AGS'den başarılı puan alan adaylar artık başvuruların başlamasını istiyor. Konu gündemden düşmezken yeni hafta ile birlikte aramalar sıklaşmış durumda... Bilgi alabilmek için sıklaşan soru ise "10 öğretmen ataması başvuruları ne zaman" şeklinde...

10 öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin'den henüz öğretmen ataması takvimine ilişkin bir açıklama gelmedi. Bu ay bitmeden konuya dair açıklama yapılması bekleniyor.

MEB kadro ve branş dağılımı ile ilgili de detayları henüz adaylarla paylaşmadı.