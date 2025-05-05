10. yargı paketi Meclis'e geldi mi? İnfaz düzenlemesi TBMM'den geçti mi, ne zaman geçecek? Genel af var mı?

10. yargı paketinin detayları merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zaman zaman konu hakkında açıklamalarda bulunurken vatandaşlar da bazı sorular cevap arıyor. Bunlardan biri de "10. yargı paketi Meslis'e geldi mi?" şeklinde... Diğer bir yandan da genel af gelip gelmeyeceği sorgulanıyor.

10. yargı paketi son durum nedir?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda tartışılan infaz ve ceza adaletiyle ilgili düzenlemelerin "kişiye özel" olmadığını vurguladı. TBMM gündemine gelecek yeni yargı paketinde, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik kapsamlı düzenlemeler yer alacağını açıkladı.

Tunç, yasa teklifinde soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerine dair düzenlemeler bulunduğunu ve bu konuda takdirin milletvekillerine ait olduğunu belirtti. Konutta, hafta sonu ve geceleyin infaz gibi özel infaz usullerinin zaten mevcut olduğunu hatırlatan Tunç, bu uygulamaların belli bir ceza sınırının altında kalan suçlar için geçerli olduğunu, dolayısıyla bu düzenlemelerin kişiye özel değil, genel bir uygulama olduğunu ifade etti.