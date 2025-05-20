10. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman geliyor? 10. Yargı Paketi son durum nedir? Af gelecek mi?

Hükümlü ve hükümlü yakınlarının gözü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta... On binlerce kişi her gün konuya ilişkin bilgi almaya çalışıyor. 10. Yargı Paketi'nin Meclis'e gelip gelmediğini öğrenmeye çalışırken sıkça "Af gelecek mi" sorusuna cevap aranıyor.

10. Yargı Paketi son durum nedir?

10. Yargı Paketi'nin çalışmaları tamamlandı. Taslak AK Parti Meclis Grubu'na geldi. 20. Mayıs itibarıyla ne zaman TBMM'de görüşüleceği henüz bilinmiyor. Edinilen bilgiye göre yargı paketinde af yok. Kovid-19 izni olacak ve yaklaşık 50 bin kişi cezaevinden çıkarılacak.

Bakan Tunç 16 Mayıs açıklaması

Son 23 yılda hukuk ve adalet alanında reform denilebilecek sessiz devrimi hayata geçirdiklerini bildiren Tunç, yargı alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Önemli hedeflerinin olduğuna değinen Tunç, "İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." bilgisini paylaştı.

"12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok"

Dün basında ve bazı televizyon kanallarında, yeni yargı paketi kapsamında ceza adaleti sistemiyle ilgili hazırlanan taslakla ilgili dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunulduğuna dikkati çeken Tunç, kesinlikle bunlara inanılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Neymiş 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış, 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz kritik dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz."