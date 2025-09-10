10 yaşında hayatı değişmişti! Elektrik şirketi tam kusurlu bulundu: Aileye 13 milyon TL ödenecek

Bağcılar'da 2016 yılında elektrik dağıtım kofrasının patlaması sonucu ağır yaralanan Elanur Türkmen davasında karar çıktı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, elektrik şirketinin Elanur ve ailesine toplamda 13 milyon 79 bin 719 lira tazminat ödemesine hükmetti.

Olay, 3 Temmuz 2016'da meydana geldi. O dönem 10 yaşında olan Elanur Türkmen, evinin önünde oynarken elindeki anahtar binanın yanına monte edilen elektrik dağıtım kofrasına düştü. Meydana gelen patlamada yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Türkmen, 10'dan fazla ameliyat geçirdi. Adli Tıp raporuna göre Elanur'un meslekte kazanma gücünü yüzde 72 oranında kaybettiği ve 18 ay boyunca bir başkasının yardımına ihtiyaç duyacağı tespit edildi.

Ailenin avukatları dava dilekçesinde, onlarca operasyon geçiren Elanur Türkmen'in yıllarca hastanede kalmış, ailesi tüm varlığını çocuğun tedavisine adamış, büyük maddi ve manevi zarara uğramış olduğunu belirtirken, zararın oluşmasına sebep veren şirketin bu zararı karşılaması gerekmekte olduğu ifadelerine yer verdi.

Elektrik şirketi aileyi ihmalkâr davranmakla suçladı

Elektrik şirketi ise savunmasında, çocuğun anahtarı kofraya sokmasıyla kazanın meydana geldiğini öne sürerek, aileyi ihmalkâr davranmakla suçladı ve tazminat talebinin fahiş olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

Yasal faiziyle birlikte aileye ödenecek

Bilirkişi raporunda, kazada elektrik şirketinin yüzde 100 kusurlu olduğu, Elanur Türkmen'e herhangi bir kusur yüklenemeyeceği ifade edildi. Mahkeme, 12 milyon 679 bin 719 lira maddi ve 400 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte aileye ödenmesine karar verdi.