10 yıldır garajda bekleyen araca ceza yazılmıştı: Olayın aslı belli oldu

Kastamonu merkezdeki Saraçlar Mahallesi İstanbul Caddesi’nde yüksek sesle müzik dinlendiği iddiasıyla Erkan Ünal’a ait araca 993 lira trafik cezası kesilmişti. Ancak Ünal, aracının 10 yıldır garajdan çıkmadığını belirterek duruma itiraz etti.

Basında yer alan haberlerin ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan değerlendirme sonucu cezanın yanlışlıkla yazıldığı tespit edilerek iptal edildi.

Haberin ardından konu araştırıldı

Erkan Ünal, yaşanan durumu anlatarak, "Haberin ardından hemen arayıp konuyu araştırdılar. Cezanın yanlışlıkla yazıldığını ve iptal edileceğini ifade ettiler. Devletimizin bu duyarlılığı beni mutlu etti. İlgi ve hızlı geri dönüş için teşekkür ederim" dedi.